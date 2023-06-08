В феврале этого года мужчина купил наркотики в интернете, как он сообщил, для личного пользования. В этот же день его поймали сотрудники полиции. У 33-летнего молодого человека обнаружили

В феврале этого года мужчина купил наркотики в интернете, как он сообщил, для личного пользования. В этот же день его поймали сотрудники полиции. У 33-летнего молодого человека обнаружили запрещенные вещества массой около полутора грамм. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина попытался дать взятку полиции. Он передал начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков 50 тысяч рублей,