В феврале этого года мужчина купил наркотики в интернете, как он сообщил, для личного пользования. В этот же день его поймали сотрудники полиции. У 33-летнего молодого человека обнаружили
<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2023-zhitel-gus-xrustalnogo-kotoryj-pytalsya-podkupit-policejskogo-chtoby-zamyat-delo-s-narkotikami-poluchil-ugolovnyj-srok.html" target="_blank">Житель Гусь-Хрустального, который пытался подкупить полицейского, чтобы замять дело с наркотиками, получил уголовный срок</a> - В феврале этого года мужчина купил наркотики в интернете, как он сообщил, для личного пользования. В этот же день его поймали сотрудники полиции. У 33-летнего молодого человека обнаружили
[url=https://33live.ru/novosti/08-06-2023-zhitel-gus-xrustalnogo-kotoryj-pytalsya-podkupit-policejskogo-chtoby-zamyat-delo-s-narkotikami-poluchil-ugolovnyj-srok.html]Житель Гусь-Хрустального, который пытался подкупить полицейского, чтобы замять дело с наркотиками, получил уголовный срок[/url] - В феврале этого года мужчина купил наркотики в интернете, как он сообщил, для личного пользования. В этот же день его поймали сотрудники полиции. У 33-летнего молодого человека обнаружили