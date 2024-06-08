Брэд Питт принял решение бороться за опеку над детьми от Анджелины Джоли. Это случилось после того, как они отказались от его фамилии.

Брэд Питт принял решение бороться за опеку над детьми от Анджелины Джоли. Это случилось после того, как они отказались от его фамилии.Трое старших детей пары – Мэддокс, Захара и Пакс – уже давно не используют фамилию Питт. В 18 лет Шайло также сменила фамилию на Джоли. Это решение глубоко расстроило Питта. Он обожает своих детей и хочет иметь с ними нормальные отношения. По мнению Питта, Джоли настроила детей против него.Актер не обижается на детей за смену фамилии, но надеется, что они к нему вернутся. "После многих лет судебных баталий Брэд все еще не готов отказаться от своих детей. Но осознание того, что они отказываются от его фамилии, его расстраивает", – сказал инсайдер.Охранник Питта, Тони Уэбб, утверждает, что Джоли поощряла детей игнорировать актера во время встреч. По словам Уэбба, бывший сотрудник службы опеки Росс Фостер сообщил ему о подслушанном разговоре, в котором Джоли говорила детям избегать Питта.Питт и Джоли были вместе десять лет, прежде чем поженились в 2014 году. Через два года после свадьбы пара объявила о расставании. С тех пор они продолжают судиться.Несмотря на их юридические разногласия, Питт остается преданным отцом. Он надеется, что он и Джоли смогут найти способ поставить потребности своих детей на первое место и разрешить свои проблемы.