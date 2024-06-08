Что такое зоотерапия, и как ее внедряют в Суздальский пансионат? Ученые считают, что общение с...

Что такое зоотерапия, и как ее внедряют в Суздальский пансионат?Ученые считают, что общение с братьями нашими меньшими снижает тревожность, помогает справляться со стрессом и апатией, благотворно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека и даже повышает иммунитет.Зоотерапия или анималотерапия — это метод психологического лечения пациентов с помощью животных в специализированных центрах. В процессе также участвуют врачи, психологи или социальные работники.Так, в ГБУСО ВО "Пансионат пос. Садовый" привозили птиц. Пожилые люди с удовольствием общались с пернатыми, гладили их и фотографировались. Жители Пансионата поделились впечатлениями, сказав, что почувствовали неразрывную связь с природой и радость от этого.В пресс-службе Министерства соцзащиты населения Владимирской области также рассказали, как проживающие отделения милосердия Небылое побывали в контактном зоопарке в селе Борисовское. Там живут павлины, страусы, фазаны, цесарки и индюки. Кроме того, в зоопарке обитают лошади, овцы, коровы, козы, куры, гуси и крохотные пушистые цыплята, которых можно покормить и погладить.Фото: ГБУСО ВО "Пансионат пос. Садовый"; Министерство соцзащиты населения Владимирской области