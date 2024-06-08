Филолог рассказал владимирцам, какие мифологические существа «охраняли» леса Леший — это...

Филолог рассказал владимирцам, какие мифологические существа «охраняли» лесаЛеший — это мифологическое существо в представлении восточных славян. Часто его называют «хозяином леса». Он часто предстаёт в фитоморфном облике - как дерево, куст или пень.Это существо редко показывалось на глаза, но бдительно следило за каждым гостем, который оказался на его территории. И если человек неуважительно относился к лесу и его обитателям, Леший мог его наказать и даже погубить.Любопытно, что в лесу обитало множество других необычных существ...Вновь Пушкин предстает нам в помощь, а конкретно его вступление к поэме «Руслан и Людмила»: «Там чудеса, там леший бродит». А где там, и один ли он? На этот вопрос в эфире Радио России - Владимир ответила доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета — Ирина Якушевич.Полное интервью можно послушать по ссылке.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений