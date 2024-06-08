«Мы для них — вся жизнь»: в Гусь-Хрустальном установили памятник бездомной собаке Арт-объект...

«Мы для них — вся жизнь»: в Гусь-Хрустальном установили памятник бездомной собакеАрт-объект посвящен всем брошенным и уличным животным, а его прототипом стал пес Кузя, который много лет жил возле автобусной остановки напротив библиотечного центра. Его любили и подкармливали местные жители, а в ответ он провожал до дома и защищал тех, кого знал.Когда пес уже был старым, машина переехала ему лапу. В итоге Кузя перенес несколько операций, а после произошедшего прожил 9 месяцев...Арт-объект «пробивает» на эмоции. У собаки поднята лапка, желая поприветствовать всех жителей и гостей города. Улыбчивая мордочка напоминает о том, как открыты и доверчивы к нам животные. А табличка на памятнике гласит: "Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь! Не бросайте своих четвероногих друзей!".Скульптура является памятью о доброте, которую проявили люди по отношению к бездомной собаке. Это пример неравнодушия и милосердия, который должен стать нормой в обществе.«Ровно 2 года прошло со времени трагической вести о том, что всеми любимого Кузьмы больше нет, и вот теперь он как будто снова с нами! Каждый может поздороваться с ним за лапку и потереть холодный нос», - написали в пресс-службе Благотворительного фонда «Спасти может каждый».Фото: пресс-служба Благотворительного фонда «Спасти может каждый».