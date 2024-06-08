В Александрове женщина незаконно получила пособия на 300 тысяч рублей В период с 2018 по 2023 год...

В Александрове женщина незаконно получила пособия на 300 тысяч рублейВ период с 2018 по 2023 год жительница Александрова предоставляла заведомо ложные сведения о своей зарплате в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району».Она «пошла на обман» с целью оформления пособия на детей и субсидии на оплату жилплощади и коммунальный услуг. В общей сумме она незаконно получила более 300 000 рублей.Как итог, - женщина...«Признана виновной в мошенничестве при получении пособий, субсидий, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ)», - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Виновной назначено наказание в виде лишения свободы условно - на 1 год.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений