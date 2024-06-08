В Гусь-Хрустальном открыли сезон концертов духовой музыки под открытым небом Этим летом музыку...

В Гусь-Хрустальном открыли сезон концертов духовой музыки под открытым небомЭтим летом музыку можно будет послушать в сквере у Музея хрусталя имени Мальцовых.С "Марша веселых ребят" начал свое выступление муниципальный оркестр имени Евгения Соловьева. Так теперь будет каждую субботу с 12:00 до 13:00.В репертуаре коллектива, кроме маршей, есть старинные вальсы, ретро-хиты, джазовые композиции и популярные эстрадные мелодии.Концерты духовой музыки - это культурно-просветительский проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника. До сих пор они проходили только в усадьбе Храповицкого в Муромцеве.