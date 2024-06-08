В Коврове мужчина пытался угнать мотоцикл стоимостью 170 тысяч рублей В Коврове, 11 мая 2024 года,...

В Коврове мужчина пытался угнать мотоцикл стоимостью 170 тысяч рублейВ Коврове, 11 мая 2024 года, ранее судимый местный житель обратил внимание на припаркованный во дворе дома мотоцикл Regulmoto TE стоимостью 170 тысяч рублей.Транспортное средство настолько впечатлило 40-летнего фигуранта, что он решил прокатиться. Вот только злоумышленник не знал, как завести его, поэтому просто стал нажимать на все кнопки подряд.Затем, "блеснув умом", он покатил его к себе в гараж. По пути обвиняемый решил зайти в гости к своему приятелю, оставив при этом мотоцикл у подъезда дома. Вместе мужчины распивали спиртные напитки, после чего злоумышленник вновь потащил "железного коня" в гараж.Однако, добраться до места назначения у него не получилось. Фигурант вызвал подозрение у находившихся на маршруте патрулирования сотрудников Госавтоинспекции, и был задержан.Предоставить документы на мотоцикл ковровчанин не смог, дать какие-либо объяснения тоже. Мотоцикл полицейские изъяли и вернули законному владельцу.«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений