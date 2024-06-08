В Коврове мужчина пытался угнать мотоцикл стоимостью 170 тысяч рублей
В Коврове, 11 мая 2024 года,...
В Коврове мужчина пытался угнать мотоцикл стоимостью 170 тысяч рублей
В Коврове, 11 мая 2024 года, ранее судимый местный житель обратил внимание на припаркованный во дворе дома мотоцикл Regulmoto TE стоимостью 170 тысяч рублей.
Транспортное средство настолько впечатлило 40-летнего фигуранта, что он решил прокатиться. Вот только злоумышленник не знал, как завести его, поэтому просто стал нажимать на все кнопки подряд.
Затем, "блеснув умом", он покатил его к себе в гараж. По пути обвиняемый решил зайти в гости к своему приятелю, оставив при этом мотоцикл у подъезда дома. Вместе мужчины распивали спиртные напитки, после чего злоумышленник вновь потащил "железного коня" в гараж.
Однако, добраться до места назначения у него не получилось. Фигурант вызвал подозрение у находившихся на маршруте патрулирования сотрудников Госавтоинспекции, и был задержан.
Предоставить документы на мотоцикл ковровчанин не смог, дать какие-либо объяснения тоже. Мотоцикл полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений