40-летнго бывшего замначальника тюрьмы-начальника отдела охраны Тюрьмы №1 в Покрове осудили. Его признали виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение
<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2024-v-petushkax-vynesli-prigovor-eks-zamnachalniku-tyurmy-bravshemu-vzyatki-za-vyxodnye-sotrudnikov.html" target="_blank">В Петушках вынесли приговор экс-замначальнику тюрьмы, бравшему взятки за «выходные» сотрудников</a> - 40-летнго бывшего замначальника тюрьмы-начальника отдела охраны Тюрьмы №1 в Покрове осудили. Его признали виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение
[url=https://33live.ru/novosti/08-06-2024-v-petushkax-vynesli-prigovor-eks-zamnachalniku-tyurmy-bravshemu-vzyatki-za-vyxodnye-sotrudnikov.html]В Петушках вынесли приговор экс-замначальнику тюрьмы, бравшему взятки за «выходные» сотрудников[/url] - 40-летнго бывшего замначальника тюрьмы-начальника отдела охраны Тюрьмы №1 в Покрове осудили. Его признали виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение