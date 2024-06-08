40-летнго бывшего замначальника тюрьмы-начальника отдела охраны Тюрьмы №1 в Покрове осудили. Его признали виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение

40-летнго бывшего замначальника тюрьмы-начальника отдела охраны Тюрьмы №1 в Покрове осудили. Его признали виновным в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в значительном размере. Осужденный предлагал коллегам не выходить на работу за 3 000 рублей за смену. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Деньги ему платил