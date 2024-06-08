Дороги в поселке Городищи обзавелись асфальтом. Им покрыли Октябрьскую улицу, а в ближайшее время ремонт пройдет на улице Пролетарской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дороги в поселке Городищи обзавелись асфальтом. Им покрыли Октябрьскую улицу, а в ближайшее время ремонт пройдет на улице Пролетарской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Октябрьская улица ведет к поселковому клубу и садоводческому товариществу «Звёздочка». В Городищах проживает более 4 000 человек. В поселке есть важное предприятие – отделочная фабрика. Там изготавливают марлю, перевязочные материалы,