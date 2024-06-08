Смертельное ДТП произошло в центре поселке Мстера на улице Ленина в районе дома №33. 7 июня в 20:20 отечественная легковушка сбила 16-летнего парня на мопеде. Об этом рассказали в пресс-службе

Смертельное ДТП произошло в центре поселке Мстера на улице Ленина в районе дома №33. 7 июня в 20:20 отечественная легковушка сбила 16-летнего парня на мопеде. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по области. По предварительной информации, 25-летний водитель «Нивы» на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу двигавшемуся справа мопеду «Венто-Рива», за рулем которого был подросток.