В Успенский кафедральный собор во Владимире доставили Боголюбскую икону Божией Матери В Успенский...

В Успенский кафедральный собор во Владимире доставили Боголюбскую икону Божией МатериВ Успенский кафедральный собор во Владимире крестным ходом из Свято-Боголюбского женского монастыря доставили Боголюбскую икону Божией Матери. Праздничную литургию возглавил епископ Ковровский - Стефан.- О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице небеси и земли!Это одна из древнейших икон России. Написана в 12-м веке по велению князя Андрея Боголюбского - в память о явлении ему Богородицы. Иконописцы изобразили её так, как в своём видении её увидел и потом описал князь - во весь рост, со свитком в правой руке и ликом, обращённым к Спасителю.Когда на месте явления был построена церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, - образ перенесли туда. Чудотворная икона сейчас находится в Георгиевском приделе. Приложиться к святыне прихожане смогут до 30-го июня.