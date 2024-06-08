Владимирцам представили топ-5 полезных свойств вишни Вишня – это плодовое цветущее дерево, которое...

Владимирцам представили топ-5 полезных свойств вишниВишня – это плодовое цветущее дерево, которое относится к роду слив, семейству розовых. Любопытно, что с точки зрения ботаники это косточковый фрукт, который традиционно называют ягодой.Изначально культивировать растение начали на территориях, где сейчас расположены Китай и Кавказ. В Россию оно попало из Византии в 16 веке, а уже в 17 веке у нас появились первые вишневые сады.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, какую пользу несет эта сладкая ягода.1. Вишня содержит кумарин, который уменьшает риск возникновения тромбов, укрепляет капилляры и тем самым предотвращает инсульты и инфаркты.2. Ягода полезна беременным женщинам, благодаря содержанию в ней магния и кобальта. Помимо этого, пользу почувствуют люди, страдающие анемией и другими болезнями крови. Вещества в составе вишни повышают гемоглобин, снижают уровень «плохого» холестерина и помогают снимать воспаление.3. Эллаговая кислота и кверцетин в плодах угнетают деятельность раковых клеток, замедляют их рост. А фенолы демонстрируют высокий потенциал в борьбе с раком молочной железы.4. В ягодах содержится высокая концентрация антоцианов, обладающих противовоспалительным эффектом, предотвращают раннее старение клеток и способствуют продлению молодости.5. Большую пользу вишня может принести людям, страдающим от бессонницы. Проантоцианидины в составе вишни замедляют распад триптофана, участвующего в синтезе гормона сна мелатонина.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений