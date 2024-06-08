Об этом рассказали в пресс-службе со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающее среды.

За три дня, со 2 по 4 июня, во Владимирской области выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающее среды.Синоптики до сих пор прогнозируют дожди и грозы. Но муниципальные службы готовы к работе в случае возникновения чрезвычайной ситуации, уточняют представители администрации города.