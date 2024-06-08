Жителям Владимирской области назвали самый важный период для восстановления мозга после...

Жителям Владимирской области назвали самый важный период для восстановления мозга после инсультаОтметим, что инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности, которая наступает в результате разрыва или закупорки сосуда, из-за чего нарушается кровоснабжение головного мозга. Ученые задались вопросом, почему у некоторых пациентов с обширными поражениями мозга восстановление когнитивных функций происходит быстрее, чем у больных с небольшими объемами поражения?Ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН в рамках исследования динамики особенностей кровотока после ишемического инсульта выяснили, что самыми важными для восстановления мозга пациента являются первые три месяца после перенесенного острого нарушения кровоснабжения. Об этом изданию «ТАСС» сообщила старший научный сотрудник МТЦ СО РАН Юлия Станкевич.Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда, продолжалось 4 года и охватило около 160 пациентов с инсультом.В ходе работы ученые использовали разные методики МРТ для получения комплексного подхода. В результате они смогли выяснить, что инсульт вызывает структурно-функциональную перестройку всего головного мозга, а не только пораженных участков, как считалось ранее."В течение трех месяцев изменения в полушарии, где был инсульт, нивелируются, в зависимости от объема поражения. Там, где непосредственно был инсульт, активность мозга снижается, но перифокальная часть восстанавливается. Волокна, которые проходят через область отека и ишемии, разрушаются, перифокальные области в зависимости от поражения в течение трех месяцев более или менее восстанавливаются", - объяснила Станкевич.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений