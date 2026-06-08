Чистая вода и благоустройство прилегающей территории: как преобразятся Соловьиные пруды. Место притяжения спортсменов, студентов и отдыхающих пенсионеров в этом году ждет масштабные

Чистая вода и благоустройство прилегающей территории: как преобразятся Соловьиные пруды. Место притяжения спортсменов, студентов и отдыхающих пенсионеров в этом году ждет масштабные изменения. Несколько дней подряд пруд стоял без воды — местные жители забили тревогу. Но владимирцев успокоили — откачка водоема и очистка дна — один из этапов ухода за территорией. Саян Протасов, директор подрядной