В дружеской неформальной обстановке за небольшим общим столом предприниматели знакомятся с представителями власти. Каждый представляется и рассказывает, чем занимается или за что

В дружеской неформальной обстановке за небольшим общим столом предприниматели знакомятся с представителями власти. Каждый представляется и рассказывает, чем занимается или за что отвечает. Даже глава города игру поддерживает. Сергей Волков, глава г. Владимира Сергей Волков, 2 недели назад депутатами городского совета избран главой города.Предприниматели: — Поздравляем! Позитивный взгляд на будущее и хотя бы минимальный вклад