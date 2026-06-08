«Гусь-Хрустальный — город мой». Выставка с таким названием открылась в Историко-художественном музее города стеклодувов. Ее посвятили 270-летию города, а главными авторами стали свободные

«Гусь-Хрустальный — город мой». Выставка с таким названием открылась в Историко-художественном музее города стеклодувов. Ее посвятили 270-летию города, а главными авторами стали свободные художники, которые через свои работы решили рассказать историю родного края. Идея выставки появилась у живописца Ирины Карандаевой. Два года назад она начала собирать вокруг себя людей, которым близко творчество. Так, из нескольких