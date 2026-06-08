Строительство современного спорткомплекса стартует 15 июня.
Новость для приверженцев активного образа жизни: в ближайшее время на территории стадиона «Юность» стартует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Официальные работы в рамках контракта начнутся пятнадцатого июня. Подрядчику предстоит смонтировать модульную конструкцию площадью 600 квадратных метров, которую оснастят всем необходимым профессиональным инвентарем.
Создание новой площадки стало возможным благодаря слаженному взаимодействию областного министерства спорта с городскими властями. Все расходы по строительству взял на себя бюджет региона.
Планируется, что торжественная церемония открытия и первые тренировки в современном пространстве состоятся в декабре текущего года.