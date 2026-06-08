Мэр Сергей Волков проинспектировал ход капитального ремонта на ключевых социальных объектах города.

Первым пунктом осмотра стал детский сад № 34. Рабочие полностью демонтировали прежние полы и межэтажные конструкции. В ближайших планах — замена кровли, потолочных покрытий, лестниц, окон и дверей. Также проект предполагает чистовую отделку помещений (нанесение штукатурки, укладку плитки и покраску), обновление внешнего вида здания, модернизацию сетей тепла, водопровода, канализации, системы пожаротушения и полную замену электрической проводки.Следующим адресом стал Дом культуры молодёжи. Подрядная организация здесь займется капитальным восстановлением крыши, перекрытий чердака, подъёмного устройства для центральной люстры, а также всех деревянных элементов и лестничных пролетов. Приведут в надлежащее состояние фасад, отопительную систему и электрохозяйство. Завершить весь комплекс мероприятий на объекте планируется через год с небольшим — к сентябрю 2027-го.Масштабные преобразования ожидают и театр «Разгуляй»: в здании отремонтируют кровлю, фасадные стены, внутренние перекрытия, отмостку и проводку. Сообщается, что исполнитель уже смонтировал строительные леса вокруг здания. Согласно договору, труппа должна получить обновлённые помещения значительно раньше — сдача намечена на сентябрь 2026 года.Помимо этого, градоначальник анонсировал учреждение в городе службы единого муниципального заказчика, добавили в пресс-службе мэрии.