Третье музыкально-историческое путешествие «Симфонической экспедиции» началось 6 июня в селе Крутец Александровского округа. Проект, основанный заслуженным артистом России Артёмом

Третье музыкально-историческое путешествие «Симфонической экспедиции» началось 6 июня в селе Крутец Александровского округа. Проект, основанный заслуженным артистом России Артёмом Маркиным, продолжает свою миссию, наполненную особой теплотой памяти о маэстро. Об этом рассказали в облправительстве. Старт экспедиции на территории усадьбы Бутурлиных-Зубовых был отмечен открытием стенда, посвящённого творческому пути Артёма Маркина, которого не стало в марте этого