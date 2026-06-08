Благодаря усилиям военных и правозащитников, трое владимирцев вернулись на родную землю.

Благодаря проведенному обмену из плена удалось вызволить троих уроженцев Владимирской области. Домой возвращаются Александр из Александровского района, а также двое мужчин по имени Денис — из Коврова и Селивановского района.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев не стал раскрывать дополнительные подробности прошедшей операции по спасению земляков.При этом Александр Авдеев выразил глубокую признательность сотрудникам Министерства обороны РФ и уполномоченным по правам человека за их успешную и слаженную работу.