В 2023 году житель подмосковного Красногорска стал участником преступной группы, которая обманывала людей. На тот момент злоумышленнику не было 18 лет. Он должен был искать курьеров, следить за

В 2023 году житель подмосковного Красногорска стал участником преступной группы, которая обманывала людей. На тот момент злоумышленнику не было 18 лет. Он должен был искать курьеров, следить за их работой и решать вопросы по оплате текущих расходов. Фигурант в составе ОПГ стал выполнять функцию рекрутера и удаленно, также посредством переписки, подыскивал молодых людей в качестве