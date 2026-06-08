Голландец (Г:) пришёл к священнику (С:) исповедоваться.
Г: - Святой отец, грешен я...
С: - В чём, сын мой?
Г: - Спрятал я у себя в погребе во время второй мировой одного еврея...
С: - Так это не грех, сын мой.
Г: - Но видите ли отче, я за это брал с него по 20 гульденов в неделю...
С: - А вот это грех, хотя и не такой большой. Но раз раскаиваешься, ступай себе с миром.
Г: - Спасибо, святой отец. У меня ещё вопрос...
С: - Слушаю, сын мой...
Г: - Раз уж на то пошло, наверное теперь нужно рассказать этому еврею, что война кончилась?
еще анекдот!