Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении женщины. Она неоднократно оставляла малолетних детей без присмотра, за что привлекалась к административной ответственности. Также

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении женщины. Она неоднократно оставляла малолетних детей без присмотра, за что привлекалась к административной ответственности. Также выяснилось, что она систематически избивала свою дочь разными предметами мебели, в том числе палкой от разобранной детской кроватки, и душила. Ребёнок в связи с невыполнением бытовых просьб своей матери неоднократно подвергался ударам по