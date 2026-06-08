Заскорузлый мужичок в замасленной одежде сидит в ресторане «быстрого питания». Входят разодетые байкеры из банды «Ангелы Смерти». Первый плюёт в стакан с молоком, стоящим перед мужичком, и садится у стойки.
Второй «Ангел» тушит сигарету в десерте, стоящим перед мужичком, и садится у стойки. Третий - переворачивает тарелку с блюдом. Усаживается у стойки.
Мужичок, без единого слова протеста, встаёт и тихо выходит.
Через короткое время, байкер заявляет официантке:
- Да уж, жалкий мужичонка.
Официантка добавляет:
- И к тому же, грузовик свой водить не умеет - когда сдавал назад, три мотоцикла раздавил.
еще анекдот!