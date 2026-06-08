В усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец в минувшую субботу открыли бюст сподвижника императора Петра I, одного из родоначальников следственных органов в России Ивана Бутурлина. Усадьба

В усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец в минувшую субботу открыли бюст сподвижника императора Петра I, одного из родоначальников следственных органов в России Ивана Бутурлина. Усадьба – родовое имение Ивана Ивановича. Бронзовая скульптура – работа Юрия Хмелевского, члена Союза художников СССР. Первый памятник Ивану Бутурлину установили в 2025 году во Владимире, в сквере «Патриот», возле здания,