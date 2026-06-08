На улице тихо, народу почти нет, только посередине дороги стоит машина предприятия "Водоканал" - цистерна на колёсах оранжевого цвета. К цистерне приделан огромный толстый шланг, который уходит в дырку городской канализации. Возле дырки стоят двое рабочих в спецодежде такого же цвета, как и цистерна, и молча смотрят в отверстие. Потом один поворачивается к другому и говорит:
- Ты, Петрович, ещё раз вспомни точно - Семёнов собирался вниз спускаться, пока мы за пивом ходили или нет? И если нет - то что за хy..ню мы сейчас с тобой засосали?!!
еще анекдот!