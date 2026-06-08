Соответствующее решение утверждено председателем российского правительства и коснётся сразу нескольких регионов страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил подпись под документом, который облегчит долговое бремя ряду субъектов Федерации. Опубликованное на официальном портале кабинета министров распоряжение предполагает частичное аннулирование задолженности по бюджетным кредитам у Республик Саха и Татарстан, Хабаровского края, а также Курганской, Омской и Владимирской областей. Совокупный объём списания по всем перечисленным территориям достигает 37,5 миллиарда рублей.Для нашего региона утверждена сумма в размере 561 033 119 рублей. При этом стоит отметить, что по состоянию на 1 мая текущего года общий государственный долг области составляет 17 миллиардов рублей.Размер списываемых средств напрямую привязан к объёму инвестиций, которые территория направила на обновление коммунальной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилфонда, модернизацию парка общественного транспорта, докапитализацию фондов поддержки промышленности, а также на реализацию национальных проектов и запуск новых инвестиционных и инфраструктурных инициатив.