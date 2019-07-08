Регион оказался на 70 месте по уровню доходов

Регион оказался на 70 месте по уровню доходовРейтинг уровня доходов россиян, где также указали процент бедных граждан, включает в себя данные по 85 субъектам РФ. Самые высокие зарплаты, по подсчётам , на севере - в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономном округах.В первую десятку рейтинга также попали Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.Владимирская область по зарплатам оказалась на 70 месте. Отношение доходов к стоимости фиксирован­ного набора товаров и услуг в 2018 году составило 1,29. За чертой бедности, согласно рейтингу, проживает 12,8% населения 33-го региона. За чертой крайней бедности – 1,3%.Самой бедной оказалась Республика Тыва. Более 40% населения там проживают за чертой бедности.