В Сети новый тренд: звезды появляются в кадре без макияжа. Полина Гагарина решила не отставать от новых тенденций.

В Сети новый тренд: звезды появляются в кадре без макияжа. Полина Гагарина решила не отставать от новых тенденций.32-летняя артистка выложила в Stories своего Instagram-аккаунта видео, на котором запечатлена без грамма косметики. Она обратилась к своим поклонникам. "Хотела сказать своим замечательным подписчикам: как же я вас люблю. Что бы я без вас делала? Без ваших советов, без ваших добрых слов! Спасибо!" – от всего сердца поблагодарила Гагарина.Также большое внимание певица уделяет фигуре. Она выкладывает в Сеть записи своих тренировок. Даже находясь в отпуске, она не забывает посетить спортзал.На видео заметно, как усердно тренируется Полина. Ее персональный тренер Вячеслав Дайчев не дает исполнительнице спуска, заставляя от приседаний с шагом в сторону сразу переходить к берпи.Напомним, Гагарина дважды мама. Старшего сына Андрея она родила от актера Петра Кислова. Они расстались спустя два года после свадьбы.Через пять лет после развода Полина снова вышла замуж зафотографа Дмитрия Исхакова. Вскоре исполнительница подарила ему дочку Мию. Сейчас малышке два года, а ее родители до сих пор счастливы в браке.