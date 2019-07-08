В Сети появился новый тренд: звезды появляются в кадре без макияжа. Полина Гагарина решил не отставать от новых тенденций и тоже предстала в своем естественно амплуа.

В Сети появился новый тренд: звезды появляются в кадре без макияжа. Полина Гагарина решил не отставать от новых тенденций и тоже предстала в своем естественно амплуа.32-летняя артистка выложила в Stories в своем Instagram-аккаунте видео, где на ней нет ни грамма косметики. В нем она обратилась к своим поклонникам. "Хотела сказать своим замечательным подписчикам, как же я вас люблю. Что бы я без вас делала? Без ваших советов, без ваших добрых слов! Спасибо!", – от всего сердца поблагодарила Гагарина.Также стоит выделить, что особое внимание певица уделяет своей фигуре. Она выкладывает в Сеть записи своих тренировок. Даже находясь в отпуске, она не забывает посетить спортзал.На видео заметно, как усердно тренируется Полина. Ее персональный тренер Вячеслав Дайчев не дает исполнительнице спуска, заставляя ее от приседаний с шагом в сторону сразу переходить к берпи.Напомним, Гагарина дважды мама. Старшего сына – одиннадцатилетнего Андрея она родила от актера Петра Кислова. Пара рассталась спустя 2 года после свадьбы.Через 5 лет после развода Полина снова вышла замуж зафотографа Дмитрия Исхакова. Вскоре исполнительница подарила ему дочку Мию. Сейчас малышке уже 2 года, а ее родители до сих пор счастливы в браке.