Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе. Скандально известный шоумен вспомнил, как еще год назад говорил об идиллии в отношениях.

Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе. Скандально известный шоумен вспомнил, как еще год назад говорил об идиллии в отношениях.Заявление певицы Лолиты Милявской о разводе с пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым стало настоящей сенсацией как для журналистов и общественности, так и для коллег артистки по отечественному шоу-бизнесу. Многие знакомые и друзья прокомментировали расставание экстравагантной певицы с супругом, не остался в стороне и скандально известный телеведущий Андрей Малахов.Он признался, что ему "бесконечно жаль", и высказал убеждение, прокомментировав слова Лолиты Милявской из своего заявления о разводе, которое обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, что "самоиронична и свои настоящие переживания скрывает".При этом Андрей Малахов отметил, что Дмитрий Иванов не такой стойкий. "Еще за две недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Инстаграм какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило", – рассказал .А ведь еще прошлым летом рассказывала шоумену об идиллии в отношениях с молодым супругом. Они приобрели участок в Болгарии, который скрупулезно обустраивали. "Места было много, а когда прилетели начинать стройку, увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на дом, постройку бани, беседок. Дима часто копался на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал все с душой..." – цитирует Лолиту Милявскую .