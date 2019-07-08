Два столетия поисков увенчались успехом. Сегодня внимание всего мирового научного сообщества приковано к событиям на Королевском бастионе в Смоленске. Там завершаются масштабные раскопки. В центре одного из укреплений археологи обнаружили захоронение. Теперь они почти уверены, что это могила французского генерала Гюдена, друга Наполеона.

Два столетия поисков увенчались успехом. Сегодня внимание всего мирового научного сообщества приковано к событиям на Королевском бастионе в Смоленске. Там завершаются масштабные раскопки. В центре одного из укреплений археологи обнаружили захоронение. Теперь они почти уверены, что это могила французского генерала Гюдена, друга Наполеона.Пока это самое явное подтверждение того, что в этом захоронении покоится Шарль Этьен Гюден, французский генерал, сподвижник и друг императора Наполеона. Мокрая липкая глина мешает кропотливой работе археологов. За 200 лет крышка гроба провалилась, останки тоже в плохом состоянии.Поиски захоронения генерала Гюдена инициировал президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Первая попытка, раскопки на Шеиновом бастионе в мае 2019 года, не увенчалась успехом. Однако повторяющаяся в мемуарах участников войны 1812 года фраза дала новую наводку."В многочисленных архивных источниках говорится, что Гюден погребен направо от входа в Королевскую крепость. Французских полководцев и правителей было принято хоронить на возвышенности. Сопоставив все факты и уже хорошо зная местность, я понял, что могила должна быть здесь", — заявил президент Фонда русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.С замирающим сердцем, изнывая от нетерпения, участники экспедиции не отходят от раскопа, всматриваясь в истлевшие частицы. Те, кто расчищает остатки гроба, к концу первого дня изнемогали от усталости и напряжения. Расчистка гроба заняла два дня."Сейчас для нас самый интересный момент, когда мы видим, как из-под органических остатков, оставшихся от крышки гроба, появляется целый индивид, целый скелет. Мы видим позу, в которой он лежал, видим, сколько частей тела сохранилось", — говорит научный сотрудник Института Археологии РАН Сергей Денисов.То, что могила найдена, большая удача. Археологи не ошиблись с бастионом. Однако, когда уже был снят верхний слой, следы могилы не появились."Мы уже собирались заканчивать работы здесь, я увидела что-то похожее на могильное пятно. Оно очень плохо читалось. Стали проверять, смотреть, нашли остатки гроба", — рассказывает руководитель раскопа Марина Нестерова.Вокруг захоронения археологи нашли и необычные ямы. Известно, что еще в 1812 году сослуживцы генерала, намереваясь соорудить ему мемориал, вкопали пушечные стволы рядом с гробом. Однако бронзовые стволы быстро вскоре растащили, и могила была утрачена. То, что она не пострадала в советские годы, тоже большое везение.Могилу в самом центре бастиона долгое время скрывала танцевальная веранда. Старожилы до сих пор ее могут помнить. И сейчас от нее остались бетонные укрепления. Этот столб был установлен буквально в нескольких сантиметрах от гроба.Когда будет завершена очистка костных останков, ученые по черепу попытаются воссоздать облик человека, похороненного в этом гробу, и сравнить с прижизненными портретами генерала Гюдена. Если состояние останков позволит, то будут проведены и палеогенетические исследования, ведь во Франции проживают потомки полководца.