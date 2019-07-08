Скандал с отравлением Бари Алибасова не утихает. К расследованию подключаются все новые эксперты, версии множатся, как грибы после дождя – хотя лучше бы Бари Каримовича оставили в покое.

Скандал с отравлением Бари Алибасова не утихает. К "расследованию"подключаются все новые "эксперты", версии множатся, как грибы последождя – хотя лучше бы Бари Каримовича оставили в покое.В скандале с отравлением Бари Алибасова появляется всебольше заинтересованных лиц. Многие представители шоу-бизнеса, а такжеоколоартистической среды стремятся воспользоваться моментом и сделать себе пиарна трагическом инциденте с продюсером группы "На-На"."Зачем мутить лишние разговоры о его отравлении ? Нуотравился человек – и все! Слава Богу, обошлось, человек в порядке, жив и здоров.А вы все не угомонитесь со своими расследованиями! Вам что – заняться нечем,или вы фильмов насмотрелись и решили себя попробовать в роли следователей?",– возмутилась автор и певица .Как заявила Кристина Есаян "Дням.Ру", эти многочисленные"специалисты" ловят хайп на чужом горе – а это добром для них не кончится.Певица призвала всех причастных к скандалу с быть добрее – и тогда в мире станетсветлее.Напомним, на днях заявил, что думает лишитьсына своей фамилии – наследник, мол, не оправдал его надежд. Вдобавок, юристпродюсера обвинил Алибасова-младшего в том, что это он пытался отравитьотца. Отпрыск, в свою очередь, предположил, что юрист вместе с врачом накачали его отца лекарствами и пытались найти документы на квартиру – пока продюсер "нанайцев"был без сознания.