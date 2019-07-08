Скандал с отравлением Бари Алибасова не утихает. К расследованию
подключаются все новые эксперты, версии множатся, как грибы после
дождя – хотя лучше бы Бари Каримовича оставили в покое.
Скандал с отравлением Бари Алибасова не утихает. К "расследованию"
подключаются все новые "эксперты", версии множатся, как грибы после
дождя – хотя лучше бы Бари Каримовича оставили в покое.
В скандале с отравлением Бари Алибасова появляется все
больше заинтересованных лиц. Многие представители шоу-бизнеса, а также
околоартистической среды стремятся воспользоваться моментом и сделать себе пиар
на трагическом инциденте с продюсером группы "На-На".
"Зачем мутить лишние разговоры о его отравлении ? Ну
отравился человек – и все! Слава Богу, обошлось, человек в порядке, жив и здоров.
А вы все не угомонитесь со своими расследованиями! Вам что – заняться нечем,
или вы фильмов насмотрелись и решили себя попробовать в роли следователей?",
– возмутилась автор и певица .
Как заявила Кристина Есаян "Дням.Ру", эти многочисленные
"специалисты" ловят хайп на чужом горе – а это добром для них не кончится.
Певица призвала всех причастных к скандалу с быть добрее – и тогда в мире станет
светлее.
Напомним, на днях заявил, что думает лишить
сына своей фамилии – наследник, мол, не оправдал его надежд. Вдобавок, юрист
продюсера обвинил Алибасова-младшего в том, что это он пытался отравить
отца. Отпрыск, в свою очередь, предположил, что юрист вместе с врачом накачали его отца лекарствами и пытались найти документы на квартиру – пока продюсер "нанайцев"
был без сознания.