Мобильные комплексы продолжают свою работу

Мобильные комплексы продолжают свою работуЗа первую половину 2019 года мобильный флюорограф обследовал 775 человек, а мобильный маммограф – 312 женщин. Передвижные медицинские комплексы передали Гусь-Хрустальной городской больнице в прошлом году за счёт средств из федерального бюджета.Как сообщил директор облздрава Алексей Мозалёв, в 2019 году работа выездных врачебных бригад расширят за счёт пополнения медицинского автопарка в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Мед учреждения региона получат 8 мобильных ФАПов, 5 передвижных флюорографов, передвижной маммограф и мобильный медицинский комплекс для диспансеризации детей.По данным Гусь-Хрустальной городской больницы, в ходе флюорографических обследований у 11 пациентов выявили подозрения на злокачественные новообразования и метастазы в лёгких. Мобильные комплексы продолжают свою работу.