Британская семья была вынуждена перебраться из собственного дома с гостиницу из-за детского бассейна.

Глава семьи попытался наполнить бассейн, стоящий во дворе, присоединив шланг к кухонному крану. В итоге вода пошла в обратном направлении, переполнила бак на чердаке и залила весь дом.Промокли игрушки, ковер, детская спальня, бытовая техника. Электрику пришлось отключить. Теперь семья не хочет возвращаться в дом, пишет Mirror.Специалисты посоветовали мужчине больше никогда не использовать домашние краны для наполнения бассейна. Тот, в свою очередь, рассказал, что никогда не знал об этом – более того, почти все его знакомые, наполняя бассейны, поступают так же.