Оперная дива показала поклонникам фигуру на пляже. На своей странице в Instagram Анна Нетребко опубликовала видео из Италии, где станцевала под грозой возле моря.

Оперная дива показалапоклонникам фигуру на пляже. На своей странице в Instagram Анна Нетребко опубликовала видео из Италии, где станцевала под грозой возлеморя.Отправившись на ночнуюпрогулку, певица попала в шторм. Однако вместо того, чтобы спрятаться от дождя,Анна Нетребко только ближе подошла к воде во время грозы.В ролике оперная диваодета в белый топ и трикотажные шорты, открывающие фигуру. К слову, певицапринимает себя такой, какая есть, и не собирается прибегать к диетам иотказываться от любимых блюд, чтобы похудеть."Вы боитесьгрозы? Я – нет!" — цитирует Анну Нетребко . Многие поклонники артистки стали умолять ее не рисковатьсобственной жизнью."Как страшно сверкает! Явсегда как-то побаиваюсь, а вдруг молния! Везде вода! Будьте осторожны,пожалуйста", "Береженого Бог бережет. Вы там нам это, бросьте со стихией играть","Не рискуйте, пожалуйста!", "От того, – боитесь Вы или нет,гроза и молнии не перестанут убивать людей во всем мире. Молния возле моря – ещеопаснее. Берегите себя, Анна!" – высказались подписчики Нетребко.Были и те, кому ролик пришелся по душе."Какая же вы красотка", "А вы озорная!", "Какиеу вас красивые ноги!" — отметили поклонникиКак писали "Дни.ру", ранее оперная диваопубликовала в Instagram ролик, который привел ее поклонников в восторг.47-летняя предстала абсолютно без макияжа. Большинство фолловеровотметили, что без косметики звезда выглядит намного моложе своих лет.