Оперная дива показала
поклонникам фигуру на пляже. На своей странице в Instagram Анна Нетребко опубликовала видео из Италии, где станцевала под грозой возле
моря.
Оперная дива показала
поклонникам фигуру на пляже. На своей странице в Instagram Анна Нетребко опубликовала видео из Италии, где станцевала под грозой возле
моря.
Отправившись на ночную
прогулку, певица попала в шторм. Однако вместо того, чтобы спрятаться от дождя,
Анна Нетребко только ближе подошла к воде во время грозы.
В ролике оперная дива
одета в белый топ и трикотажные шорты, открывающие фигуру. К слову, певица
принимает себя такой, какая есть, и не собирается прибегать к диетам и
отказываться от любимых блюд, чтобы похудеть.
"Вы боитесь
грозы? Я – нет!" — цитирует Анну Нетребко . Многие поклонники артистки стали умолять ее не рисковать
собственной жизнью.
"Как страшно сверкает! Я
всегда как-то побаиваюсь, а вдруг молния! Везде вода! Будьте осторожны,
пожалуйста", "Береженого Бог бережет. Вы там нам это, бросьте со стихией играть",
"Не рискуйте, пожалуйста!", "От того, – боитесь Вы или нет,
гроза и молнии не перестанут убивать людей во всем мире. Молния возле моря – еще
опаснее. Берегите себя, Анна!" – высказались подписчики Нетребко.
Были и те, кому ролик пришелся по душе.
"Какая же вы красотка", "А вы озорная!", "Какие
у вас красивые ноги!" — отметили поклонники
.
Как писали "Дни.ру", ранее оперная дива
опубликовала в Instagram ролик, который привел ее поклонников в восторг.
47-летняя предстала абсолютно без макияжа. Большинство фолловеров
отметили, что без косметики звезда выглядит намного моложе своих лет.