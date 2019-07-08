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<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2019-cdelano-neozhidannoe-zayavlenie-o-chetvertoj-beremennosti-kejt-middlton.html" target="_blank">Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон</a> - Слухи о домыслы о новой беременности Кейт Миддлтон появляются, кажется, еженедельно. Однако эксперты призывают светских обозревателей умерить пыл. По их мнению, шансы герцогини Кембриджской обзавестись ребенком в 2019 году значительно снизились.