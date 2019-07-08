Телеведущая возмущена высказываниям ведущего Рустави 2 Георгия Габунии о президенте России. Ольга Скабеева высказала свое мнение на своей странице в Instagram.

Телеведущая возмущена высказываниям ведущего "Рустави 2" Георгия Габунии о президенте России. ОльгаСкабеева высказала свое мнение на своей странице в Instagram.Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, образно говоря, взвыла от негодования. "Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинскийминистр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией.Грузинский президентдолжна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила Ольга Скабеева в соцсети.При этом тележурналистка поблагодарила жителей Грузииза то, что они выступили с осуждением "мерзкой и бесконечно глупой выходки"Габунии. Ольга Скабеева считает, что именно благодаря несогласным с такимхамским поведением грузинского ведущего гендиректор телекомпании "Рустави 2"Ника Гварамия решила попросить прощение за это выступление.Напомним, ранее ГеоргийГабуния шокировал общественность своими высказываниями о Владимире Путине.Тележурналист позволил себе в адрес президента России нецензурные выражения.Напомним, в ночь на 8 июля грузинский телеканал "Рустави2" приостановил вещание после того, как сотни граждан страны пришли к зданию "Рустави2" в Тбилиси и выразили недовольство поведением Георгия Габунии. Протестующеезакидали телекомпанию бутылками, яйцами и вениками, передает телеканалПоведение грузинского телеведущего возмутило не только, но и множество рядовых пользователей соцсетей в самой Грузии. Некоторыеполагают, что после этого грузино-российские отношения только ухудшатся.