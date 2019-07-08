Телеведущая возмущена высказываниям ведущего Рустави 2 Георгия Габунии о президенте России. Ольга
Скабеева высказала свое мнение на своей странице в Instagram.
Телеведущая возмущена высказываниям ведущего "Рустави 2" Георгия Габунии о президенте России. Ольга
Скабеева высказала свое мнение на своей странице в Instagram.
Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева, образно говоря, взвыла от негодования. "Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский
министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией.
Грузинский президент
должна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила Ольга Скабеева в соцсети.
При этом тележурналистка поблагодарила жителей Грузии
за то, что они выступили с осуждением "мерзкой и бесконечно глупой выходки"
Габунии. Ольга Скабеева считает, что именно благодаря несогласным с таким
хамским поведением грузинского ведущего гендиректор телекомпании "Рустави 2"
Ника Гварамия решила попросить прощение за это выступление.
Напомним, ранее Георгий
Габуния шокировал общественность своими высказываниями о Владимире Путине.
Тележурналист позволил себе в адрес президента России нецензурные выражения.
Напомним, в ночь на 8 июля грузинский телеканал "Рустави
2" приостановил вещание после того, как сотни граждан страны пришли к зданию "Рустави
2" в Тбилиси и выразили недовольство поведением Георгия Габунии. Протестующее
закидали телекомпанию бутылками, яйцами и вениками, передает телеканал
Поведение грузинского телеведущего возмутило не только
, но и множество рядовых пользователей соцсетей в самой Грузии. Некоторые
полагают, что после этого грузино-российские отношения только ухудшатся.