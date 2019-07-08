Вдова Иосифа Кобзона поразила цветущим видом. Нелли Кобзон,
появившаяся в студии программы Душевный разговор, помолодела не
меньше, чем на 30 лет.
Вдова Иосифа Кобзона поразила цветущим видом. Нелли Кобзон,
появившаяся в студии программы "Душевный разговор", помолодела не
меньше, чем на 30 лет.
Вдова Иосифа Кобзона рассказала автору и ведущей программы -
певице Жасмин – что народный артист постоянно кому-то помогал, не отказывал ни
в одной просьбе. Нелли Михайловна призналась, что поначалу ее это страшно
раздражало и обижало, что другие люди крадут время, которое супруги могли бы
провести вместе.
Однако позже вдова Иосифа Кобзона, по ее словам, поняла – в
этом, возможно, его миссия на Земле, артист просто не мог жить по-другому. Супруги
прожили вместе 46 лет, в их отношениях были взлеты и падения. Когда Иосиф
Давыдович долго и тяжело болел, народный артист находил в себе силы только
благодаря стараниям жены – она всегда была рядом с ним, рассказала в программе
сестра певца.
"Он прошел свой земной круг очень достойно, красиво и
мощно. Но такая судьба. Да, это была тяжелая болезнь. Было много проблем и
тяжести. Это все забывается и остается ощущение глыбы и ледокола – ведь для
меня он был самым лучшим человеком на свете", – призналась .
После смерти народного артиста Нина Михайловна взяла на себя
руководство благотворительным фондом, учрежденным ее супругом незадолго до ухода из жизни. 68-летнюю
можно принять за ровесницу певицы Жасмин. Делала ли Нина
Кобзон пластическую операцию – неизвестно.