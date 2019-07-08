Вдова Иосифа Кобзона поразила цветущим видом. Нелли Кобзон, появившаяся в студии программы Душевный разговор, помолодела не меньше, чем на 30 лет.

Вдова Иосифа Кобзона поразила цветущим видом. Нелли Кобзон,появившаяся в студии программы "Душевный разговор", помолодела неменьше, чем на 30 лет.Вдова Иосифа Кобзона рассказала автору и ведущей программы -певице Жасмин – что народный артист постоянно кому-то помогал, не отказывал нив одной просьбе. Нелли Михайловна призналась, что поначалу ее это страшнораздражало и обижало, что другие люди крадут время, которое супруги могли быпровести вместе.Однако позже вдова Иосифа Кобзона, по ее словам, поняла – вэтом, возможно, его миссия на Земле, артист просто не мог жить по-другому. Супругипрожили вместе 46 лет, в их отношениях были взлеты и падения. Когда ИосифДавыдович долго и тяжело болел, народный артист находил в себе силы толькоблагодаря стараниям жены – она всегда была рядом с ним, рассказала в программесестра певца."Он прошел свой земной круг очень достойно, красиво имощно. Но такая судьба. Да, это была тяжелая болезнь. Было много проблем итяжести. Это все забывается и остается ощущение глыбы и ледокола – ведь дляменя он был самым лучшим человеком на свете", – призналась .После смерти народного артиста Нина Михайловна взяла на себяруководство благотворительным фондом, учрежденным ее супругом незадолго до ухода из жизни. 68-летнююможно принять за ровесницу певицы Жасмин. Делала ли НинаКобзон пластическую операцию – неизвестно.