В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в четвертьфинал.

В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в четвертьфинал.Каролина Плишкова проиграла своей соотечественнице Каролине Муховой, занимающей 68 место в рейтинге ВТА. Мухова проиграла первый сед 4:6, но взяла верх в двух других сетах 7:5, 13:11. В четвертьфинале Каролина сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.Румынка Симона Халеп нанесла поражение 15-летней американке Кори Гауфф — 6:3, 6:3. Следующей соперницей Симоны станет китаянка Чжан Шуай.У мужчин четвертьфиналистом турнира стал бельгиец Давид Гоффен, одолевший Фернандо Вердаско — 7:6 (11:9), 2:6, 6:3, 6:4. Гоффен поборется за выход в полуфинал с сербом Новаком Джоковичем.