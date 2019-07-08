Басманный суд продлил срок домашнего ареста старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября. Адвокат просили отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей, но судья отказал.

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября.Адвокат просили отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей либо избрать ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Сам Калви подчеркнул, что ограничение его свободы мешает эффективной работе фонда, и заверил, что не собирается скрываться от следствия. Однако суд не удовлетворил его ходатайство, передает "Интерфакс".По мнению следствия, находясь на свободе, американский бизнесмен может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить улики и продолжить заниматься преступной деятельностью. Калви запрещено покидать квартиру, встречаться с кем-либо, кроме родственников, без разрешения следователя, пользоваться интернетом и иными средствами связи.Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек арестовали в феврале 2019 года. Они подозреваются в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.