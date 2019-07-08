Актер Иван Краско, переписав все имущество на жен и детей, на
старости лет остался без собственного угла. В студии программы Пусть говорят
Первого канала выяснилось, что обездоленная звезда советского кино уходит в
монастырь.
Актер Иван Краско, переписав все имущество на жен и детей, на
старости лет остался без собственного угла. В студии программы "Пусть говорят"
Первого канала выяснилось, что обездоленная звезда советского кино уходит в
монастырь.
"Достали меня! – заявил Иван Краско. – Достали не только женщины, но и дети, которых я не всегда понимаю". После
артист поведал присутствующим на съемочной площадке "Пусть говорят", что жить в
квартире бывшей жены Натальи Вяль не хочет, поэтому собирается переехать в
монастырь.
Сейчас 88-летний Иван Иванович живет на скромной даче, которая
принадлежит одной из его дочерей. Именно там он принимал съемочную группу
ток-шоу, которая застала артиста пакующим чемодан.
По поводу внезапного решения актера высказалась его третья жена Наталья
Вяль, ведь именно у нее Краско живет после развода с четвертой женой. "У меня
любимая работа, я достаточно времени хозяйству не уделяю, я думаю, что Ивану Ивановичу
стало грустно от того, что, когда нет меня дома, дети его не развлекают
разговорами, они каждый своим занимаются", – сказала бывшая зазноба
знаменитости в эфире ток-шоу "Пусть говорят", а после намекнула, что идею артиста съехать подальше поддерживает.
Между тем сыновья Вяль и Краско разъезжаться с отцом не
хотят. Иван и Федор умоляют родителя передумать.
"Мне грустно представить, что папа поедет к каким-то
непонятным людям, когда есть мы, у нас есть дом. Там он никому не нужен, никто
не будет уделять ему столько времени, сколько мы. Пап, мы тебя очень любим и не
понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла,
уюта и любви, как дома, в семье, среди родных", – сообщил редакторам "Пуст
говорят" Федор Краско.
Четвертая жена Ивана Ивановича – Наталья Шевель – уверена, что
в монастыре 88-летний актер долго не задержится. "Иван Иванович просто сбежит
из монастыря. Как только появится малейшая ответственность, его просто не будет",
– язвительно отметила девушка.
Добавим, что принять Ивана Краско готовы не только в лоне
церкви: внук Ян Краско готов забрать артиста в свой дом в Польше. Сын умершего актера
Андрея Краско, появившись в студии , предложил знаменитому
дедушке переехать в Варшаву.
"Парки у нас есть, улицы широкие есть, есть где гулять,
футбол тоже есть где смотреть, несколько театров есть. Я хочу, чтобы он приехал
сюда и жил в Варшаве. Я не думаю, что монастырь – это будет умно, потому что если
он уйдет в монастырь – он не будет работать, если он не будет работать – он не
будет жить", – рассудил внук Ивана Краско в ток-шоу .