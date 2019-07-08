Актер Иван Краско, переписав все имущество на жен и детей, на старости лет остался без собственного угла. В студии программы Пусть говорят Первого канала выяснилось, что обездоленная звезда советского кино уходит в монастырь.

Актер Иван Краско, переписав все имущество на жен и детей, настарости лет остался без собственного угла. В студии программы "Пусть говорят"Первого канала выяснилось, что обездоленная звезда советского кино уходит вмонастырь."Достали меня! – заявил Иван Краско. – Достали не только женщины, но и дети, которых я не всегда понимаю". Послеартист поведал присутствующим на съемочной площадке "Пусть говорят", что жить вквартире бывшей жены Натальи Вяль не хочет, поэтому собирается переехать вмонастырь.Сейчас 88-летний Иван Иванович живет на скромной даче, котораяпринадлежит одной из его дочерей. Именно там он принимал съемочную группуток-шоу, которая застала артиста пакующим чемодан.По поводу внезапного решения актера высказалась его третья жена НатальяВяль, ведь именно у нее Краско живет после развода с четвертой женой. "У менялюбимая работа, я достаточно времени хозяйству не уделяю, я думаю, что Ивану Ивановичустало грустно от того, что, когда нет меня дома, дети его не развлекаютразговорами, они каждый своим занимаются", – сказала бывшая зазнобазнаменитости в эфире ток-шоу "Пусть говорят", а после намекнула, что идею артиста съехать подальше поддерживает.Между тем сыновья Вяль и Краско разъезжаться с отцом нехотят. Иван и Федор умоляют родителя передумать."Мне грустно представить, что папа поедет к каким-тонепонятным людям, когда есть мы, у нас есть дом. Там он никому не нужен, никтоне будет уделять ему столько времени, сколько мы. Пап, мы тебя очень любим и непонимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла,уюта и любви, как дома, в семье, среди родных", – сообщил редакторам "Пустговорят" Федор Краско.Четвертая жена Ивана Ивановича – Наталья Шевель – уверена, чтов монастыре 88-летний актер долго не задержится. "Иван Иванович просто сбежитиз монастыря. Как только появится малейшая ответственность, его просто не будет",– язвительно отметила девушка.Добавим, что принять Ивана Краско готовы не только в лонецеркви: внук Ян Краско готов забрать артиста в свой дом в Польше. Сын умершего актераАндрея Краско, появившись в студии , предложил знаменитомудедушке переехать в Варшаву."Парки у нас есть, улицы широкие есть, есть где гулять,футбол тоже есть где смотреть, несколько театров есть. Я хочу, чтобы он приехалсюда и жил в Варшаве. Я не думаю, что монастырь – это будет умно, потому что еслион уйдет в монастырь – он не будет работать, если он не будет работать – он небудет жить", – рассудил внук Ивана Краско в ток-шоу .