Специалисты внимательно проанализировали внешность Марии Шукшиной и пришли к выводу, что артистке требуется ряд операций. По их мнению, у популярной актрисы вид уставшей женщины.

Специалисты внимательно проанализировали внешность Марии Шукшиной и пришли к выводу, что артистке требуется ряд операций. По их мнению, у популярной актрисы вид уставшей женщины."Если смотреть по фотографиям, видно, что Мария за собой следит. Видно, что применяет уколы красоты – на лбу нет выраженных морщин и скулы приподняты филлерами. А вот над остальными зонами лица Мария работает не так активно", – убеждена пластический хирург и дерматокосметолог Анна Лордугин.Женщина считает, что Марии Шукшиной следует прибегнуть к некоторым операциям, которые обеспечат ей великолепный вид. Специалист перечислил проблемы, которые якобы имеются у артистки. "Есть проблемы с грыжами нижних век, они придают ей вид уставшей женщины. Подбородок выглядит тяжеловатым. Но это еще происходит из-за неправильного прикуса – он выделяет образовавшиеся брыльки, которые еще называют "бульдожьими щечками", – объяснил эксперт.А еще медик отметил, что у 52-летней Марии Шукшиной есть проблемы с кожей шеи, что связано с возрастными изменениями. И вот тут, убежден специалист, артистке требуется "пластика", поскольку зона на шее трудно поддается инъекционным способам коррекции.Впрочем, прежде всего следует укрепить контур лица. "Соответственно убрать лишние складки на шее и второй подбородок, потому что, когда она смотрит вниз, он собирается. Чтобы исправить это, можно проколоть мезоскульпт", – вторит дерматолог-косметолог Анна Неверова в разговоре с .