В прессе появилась информация о том, что ГИБДД предлагает внести масштабные изменения в Правила дорожного движения. Депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета Единой России Ольга Баталина заверила, что все предлагаемые инициативы остаются под пристальным вниманием партийного проекта Безопасные дороги.

В прессе появилась информация о том, что ГИБДД предлагает внести масштабные изменения в Правила дорожного движения. Депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина заверила, что все предлагаемые инициативы остаются под пристальным вниманием партийного проекта "Безопасные дороги".По замечанию Ольги Баталиной, за последнее время ГИБДД выступило с целым рядом инициатив по изменению Правил дорожного движения. Все они вызывают определенные вопросы у общества."То не штрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 километров в час, то отменить 50-процентную льготу при оплате штрафов, то в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости", – напомнила депутат. Ни одно из этих потенциальных нововведений не было поддержано партией."Могу сказать однозначно – без общественного обсуждения и оценки социальных последствий "Единая Россия" такие нововведения не пропустит", – подчеркнула Баталина.Парламентарий напомнила, что проект "Безопасные дороги" занимается отслеживанием правоприменительной практики и предлагаемых изменений а Правила дорожного движения. В связи с этим она предложила экспертному сообществу присоединиться к партпроекту "Единой России". Специалисты смогут высказать свое мнение по потенциальной кардинальной ревизии ПДД.Отметим, партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" помогает реализовывать Федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Он направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при ДТП, сокращение числа аварий, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах. Также активисты занимаются постоянным мониторингом строящихся участков дорог.Кроме того, "Безопасные дороги" проверяют состояние дорожного полотна и пешеходных переходов в регионах. Активисты партпроекта участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, а также держат на контроле расследования причин масштабных ДТП.