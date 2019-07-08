Сегодня, 8 июля, звезде группы Ночные снайперы
исполнилось 45 лет. Диана Арбенина рассказала, какой подарок ей преподнесли
дети – близнецы Артем и Марта.
Сегодня, 8 июля, звезде группы "Ночные снайперы"
исполнилось 45 лет. Диана Арбенина рассказала, какой подарок ей преподнесли
дети – близнецы Артем и Марта.
День рождения знаменитость по традиции встретила на сцене.
Акустический концерт рок-звезды приняла одна из самых популярных площадок
Москвы – "Crocus City Hall".
До начала выступления Диана Арбенина пообщалась с
журналистами. Корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать, что именно знаменитости преподнесли
самые дорогие на свете люди – ее дети.
"Очень классную
подвеску, которую они сами сделали из каких-то ракушек, из каких-то сердечек.
Но она была так ладненько сделана, совершенно не по-детски", – рассказала звезда
группы "Ночные снайперы".
Также наследники обещали певице завтрак в постель,
приготовленный собственноручно, но слова своего не сдержали – Артем и Марта
проспали. Диана Арбенина, судя по всему, на отпрысков не обиделась, артистка
отметила, что ожидала такой исход событий.
Также артистка поведала о сюрпризе, которым как-то удивили ее друзья.
Звезде посвятили салют. По словам знаменитости, когда батареи с зарядом после
покупки грузили в машину, таксист решил, что планируется какой-то общегородской
праздник.
"Машины, которые проезжали мимо, притормаживали и думали, что
41-й или 45-й год случился, потому что были настоящие салюты. Там так палило – это кошмар был", – рассказала
Диана Арбенина.
Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов
– Артема и Марту. Из-за того, что личная жизнь – это тайна за
семью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит множество слухов.
Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного донора спермы и ЭКО.
Меж тем сама рассказала, что отцом ее отпрысков является
бизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и непростые
отношения. Имя избранника звезда называть отказывается.