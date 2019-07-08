Сегодня, 8 июля, звезде группы Ночные снайперы исполнилось 45 лет. Диана Арбенина рассказала, какой подарок ей преподнесли дети – близнецы Артем и Марта.

Сегодня, 8 июля, звезде группы "Ночные снайперы"исполнилось 45 лет. Диана Арбенина рассказала, какой подарок ей преподнеслидети – близнецы Артем и Марта.День рождения знаменитость по традиции встретила на сцене.Акустический концерт рок-звезды приняла одна из самых популярных площадокМосквы – "Crocus City Hall".До начала выступления Диана Арбенина пообщалась сжурналистами. Корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать, что именно знаменитости преподнеслисамые дорогие на свете люди – ее дети."Очень класснуюподвеску, которую они сами сделали из каких-то ракушек, из каких-то сердечек.Но она была так ладненько сделана, совершенно не по-детски", – рассказала звездагруппы "Ночные снайперы".Также наследники обещали певице завтрак в постель,приготовленный собственноручно, но слова своего не сдержали – Артем и Мартапроспали. Диана Арбенина, судя по всему, на отпрысков не обиделась, артисткаотметила, что ожидала такой исход событий.Также артистка поведала о сюрпризе, которым как-то удивили ее друзья.Звезде посвятили салют. По словам знаменитости, когда батареи с зарядом послепокупки грузили в машину, таксист решил, что планируется какой-то общегородскойпраздник."Машины, которые проезжали мимо, притормаживали и думали, что41-й или 45-й год случился, потому что были настоящие салюты. Там так палило – это кошмар был", – рассказалаДиана Арбенина.Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов– Артема и Марту. Из-за того, что личная жизнь – это тайна засемью печатями, вокруг той ее беременности ходило и ходит множество слухов.Есть мнение, что вокалистка прибегла к помощи анонимного донора спермы и ЭКО.Меж тем сама рассказала, что отцом ее отпрысков являетсябизнесмен российского происхождения, с которым у нее давние и непростыеотношения. Имя избранника звезда называть отказывается.