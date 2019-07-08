8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Родные артистки соберутся сначала на могиле звезды на Николо-Архангельском кладбище, а затем поужинают в доме ее мамы и папы в Подмосковье. Могли, конечно, помянуть в квартиру Жанны, но помешала длящаяся война родителей Жанны с Дмитрием Шепелевым.

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Родные артистки соберутся сначала на могиле звезды на Николо-Архангельском кладбище, а затем поужинают в доме ее мамы и папы в Подмосковье. Могли, конечно, помянуть в квартиру Жанны, но помешала длящаяся война родителей Жанны с Дмитрием Шепелевым."На днях мы приехали в московскую квартиру Жанны, хотели забрать счета за коммунальные услуги. Так пришлось вскрывать дверь и менять замок – скважину залили клеем, – плачет отец Жанны Владимир Фриске. – Кроме Дмитрия, это никто не мог сделать: комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет"."После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон – законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту", – цитирует отца исполнительницы .Ранее Дмитрий Шепелев за копейки продал особняк, который в свое время покупал вместе с Жанной Фриске. Он выручил за него всего 7 миллионов рублей – однушка на окраине Москвы стоит и того больше. Хотя оценочная стоимость дома – 60 миллионов. Сегодня юристы проверяют законность сделки, ведь часть особняка, как уверяет Владимир Фриске, принадлежала ему и супруге. Но их согласия на продажу дома никто даже не спросил.Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июоя 2015 года из-за неоперабельной опухоли головного мозга. С тех пор между отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым и родителями идет война – за наследство, за собранные "Русфондом" деньги, за внука Платона.