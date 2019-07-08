В нарушении миграционного законодательства подозреваются жители Камешковского, Петушинского и Александровского районов

Участковыми уполномоченными полиции при проведении рейдовых мероприятий установлены очередные факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.В Александровском районе в нарушении миграционного законодательства подозревается 46-летний житель Струнино. Подозреваемый направил в территориальный отдел по вопросам миграции три уведомления о прибытии уроженцев средеазиатских республик с указанием места их проживания в частном доме по месту своего жительства. Однако, намерения предоставить помещения иностранцам у мужчины не было.В совершении аналогичного преступления подозревается 28-летний житель Камешковского района, совершивший фиктивную постановку на миграционный учет одного иностранца.Факты нарушения миграционного законодательства выявлены в Петушинском районе. 35-летняя местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, направила в отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии иностранцев, указав в качестве места их жительства свою квартиру. В действительности намерения предоставить жилплощадь женщина не имела.В отношении всех фигурантов дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).