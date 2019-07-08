В нарушении миграционного законодательства подозреваются жители Камешковского, Петушинского и Александровского районов
Участковыми уполномоченными полиции при проведении рейдовых мероприятий установлены очередные факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
В Александровском районе в нарушении миграционного законодательства подозревается 46-летний житель Струнино. Подозреваемый направил в территориальный отдел по вопросам миграции три уведомления о прибытии уроженцев средеазиатских республик с указанием места их проживания в частном доме по месту своего жительства. Однако, намерения предоставить помещения иностранцам у мужчины не было.
В совершении аналогичного преступления подозревается 28-летний житель Камешковского района, совершивший фиктивную постановку на миграционный учет одного иностранца.
Факты нарушения миграционного законодательства выявлены в Петушинском районе. 35-летняя местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, направила в отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии иностранцев, указав в качестве места их жительства свою квартиру. В действительности намерения предоставить жилплощадь женщина не имела.
В отношении всех фигурантов дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).