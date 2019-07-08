Олимпийская чемпионка в командном зачете Игр-2014 в Сочи Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры в фигурном катании. Спортсменка в одно из социальных сетей сообщила, что теперь она просто счастливая мама, но продолжит выступать в ледовых шоу.

Олимпийская чемпионка в командном зачете Игр-2014 в Сочи Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры в фигурном катании. Спортсменка в одно из социальных сетей сообщила, что теперь она просто счастливая мама, но продолжит выступать в ледовых шоу."Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания. Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление: я завершаю свой путь в спорте, — написала Боброва. –Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило"."Ну и куда же без фигурного катания? Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил", – написала Боброва.Посмотреть эту публикацию в InstagramДрузья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастлива мама