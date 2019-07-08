В Египте продолжается розыгрыш футбольного Кубка африканских наций. Накануне прошли еще два матча 1/8 финала. Команда Алжира предсказуемо была сильнее Гвинеи – 3:0. А вот футболисты Мадагаскара продолжают преподносить сюрпризы: они по пенальти одолели команду ДР Конго.

В Египте продолжается розыгрыш футбольного Кубка африканских наций. Накануне прошли еще два матча 1/8 финала. Команда Алжира предсказуемо была сильнее Гвинеи – 3:0. А вот футболисты Мадагаскара продолжают преподносить сюрпризы: они по пенальти одолели команду ДР Конго.Напомним, что Мадагаскар впервые в своей истории пробился в финальную часть Кубка Африки и сразу же сумел пройти групповой этап, опередив сильные команды Нигерии и Гвинеи, а также Бурунди. И вот в плей-офф островитяне идут дальше.В матче с конголезцами Мадагаскар дважды вел в счете после голов Амады и Андриацимы, но соперник оба раза восстанавливал равновесие – отличились Макамбу и Мземба, забивший свой гол на 90-й минуте встречи. Казалось, что после этого психологическое преимущество у сборной Конго, но островитяне уверенно пробили пенальти – 4:2.