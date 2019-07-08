Ведущего грузинского телеканала Рустави 2 Георгия Габунию отстранили от эфира на два месяца. Это решение вынесла Саморегулирующая комиссия на основе анализа текста программы P.S., которая вышла 7 июля.

Ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию отстранили от эфира на два месяца. Это решение вынесла Саморегулирующая комиссия на основе анализа текста программы P.S., которая вышла 7 июля, пишет агентство РИА Новости.Напомним, грузинский ведущий начал свою воскресную программу с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Эта выходка вызвала однозначно негативную реакцию и в России, и в Грузии. Так, в Тбилиси здание телеканала забросали яйцами и вениками. Протестующие скандировали: "Грузия без "Рустави 2".Государственная дума РФ, в свою очередь, призвала прекратить экспорт вина и воды из Грузии, а также заблокировать денежные переводы между двумя странами.Журналист Тина Канделаки предположила, что выходка Габунии заказана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Правда тот уже раскритиковал действия ведущего "Рустави 2". Он назвал их безвкусными и необдуманными.